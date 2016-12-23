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Журнал Science назвав гравітаційні хвилі відкриттям року

23 грудня в 14:42

Сигнал гравітаційних хвиль був зафіксований за допомогою детектора LIGO у лютому цього року.

гравитационные волны
Гравітаційні хвилі стали відкриттям року за версією Science
NASA
Журнал Science підбив підсумки року і назвав подію, яка стала найбільш значущою для наукової спільноти у році, що минає. Такою подією стало те, що вченим за допомогою детектора LIGO вдалося зафіксувати сигнал гравітаційних хвиль, повідомляється на сайті журналу.

Гравітаційні хвилі — прямий наслідок рівнянь загальної теорії відносності, запропонованих Альбертом Ейнштейном у 1915 році. Вони описуються рівняннями хвильового типу, їхні рішення відповідають збуренням простору-часу, що рухається зі швидкістю світла. На відміну від електромагнітних хвиль — світла — інтенсивність гравітаційних хвиль на багато порядків менша, тому виявити їх вдалося лише через 100 років з моменту передбачення.

В список номінантів на відкриття року також потрапили: перемога штучного інтелекту AlphaGo над чемпіоном з го, перетворення стовбурових клітин на повноцінні яйцеклітини, технологія виробництва штучних білків, відкриття "другої Землі" біля зірки Проксима Центавра, дослідження геному людини, які дозволили простежити шлях міграції древніх людей з Африки та інші.

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Раніше повідомлялося про те, що журнал Nature включив в список з 10 людей Олександру Елбакян – творця піратського сайту з науковими статтями Sci-Hub.

За матеріалами: DT.UA
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Теги відкриття журнал дослідження вчені
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