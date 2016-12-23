Журнал Science назвав гравітаційні хвилі відкриттям року

Сигнал гравітаційних хвиль був зафіксований за допомогою детектора LIGO у лютому цього року.
Гравітаційні хвилі — прямий наслідок рівнянь загальної теорії відносності, запропонованих Альбертом Ейнштейном у 1915 році. Вони описуються рівняннями хвильового типу, їхні рішення відповідають збуренням простору-часу, що рухається зі швидкістю світла. На відміну від електромагнітних хвиль — світла — інтенсивність гравітаційних хвиль на багато порядків менша, тому виявити їх вдалося лише через 100 років з моменту передбачення.
В список номінантів на відкриття року також потрапили: перемога штучного інтелекту AlphaGo над чемпіоном з го, перетворення стовбурових клітин на повноцінні яйцеклітини, технологія виробництва штучних білків, відкриття "другої Землі" біля зірки Проксима Центавра, дослідження геному людини, які дозволили простежити шлях міграції древніх людей з Африки та інші.
Раніше повідомлялося про те, що журнал Nature включив в список з 10 людей Олександру Елбакян – творця піратського сайту з науковими статтями Sci-Hub.DT.UA