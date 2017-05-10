Життя на Землі виникло три мільярди років раніше передбачуваного – вчені

Населені гарячі джерела сформувалися раніше, ніж вважали вчені.

Населені гарячі джерела з'явилися раніше, ніж вважали вчені

Геологи з Університету Нового Південного Уельсу заявили про те, що населені гарячі джерела з'явилися на Землі на три мільярди років раніше, ніж передбачалося. Висновки дослідників опубліковані в журналі Nature Communications.

Згідно з однією з теорій походження життя, протоклітини виникли не морський, а прісній воді, зокрема, в гейзерах і озерах. На користь цієї гіпотези говорить виявлення в таких водоймах строматолітів — викопних останків ціанобактеріальных матів.



До цих пір вік найбільш древніх строматолітів оцінювався в 3,48 мільярда років. Ці утворення, що включали в себе факультативних аеробів, анаеробів та фотосинтезуючих ціанобактерій, були знайдені на території кратона Пілбара в Західній Австралії — частини гіпотетичного суперконтиненту, що існував 3,6–2,8 мільярда років тому.

Тепер же вчені перевірили гіпотезу "маленького теплого ставка", зіставивши карту строматолітів з гідротермами в кратоні Пілбара. Всього за допомогою методів рамановской спектроскопії і рентгенівської спектроскопії (SEM-EDS) вони вивчили зразки 47 стратиграфічних розрізів.

У результаті виявилося, що крім гейзерита і строматолітів, на кратоне були знайдені інші сліди ранньої присутності життя, в тому числі мікростроматолити і "бульбашки" — сферичні порожнини в породі, схожі з кисневими бульбашками в экзополимерах ціанобактерій, виявлених у Оракеи Корако, Нова Зеландія. За словами авторів, це вказує на те, що на перших етапах розвитку біосфери Землі — на три мільярди років раніше, ніж передбачалося, — прісноводні водойми відрізнялися різноманітністю організмів.

Вчені припускають, що поява перших ділянок суші могла відбутися на 130 мільйонів, а поява перших земноводних – на 580 мільйонів років раніше.

Раніше вчені заявили про те, що життя на Землі могло зародитися в результаті впливу комети. В ході експериментів вчені використовували метальний пістолет для того, щоб виробити подібне на кометний вплив на заморожену суміш амінокислот, водного льоду та силікатів (форстеритів). У результаті було визначено, що амінокислоти змогли виробити більш складні пептиди – молекули, які формують білки.