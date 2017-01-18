Життя на Землі могло кілька разів повністю зникати – вчені

Дослідники вивчили наслідки так званої "кисневої катастрофи".

Життя на Землі могло повністю зникнути в далекому минулому twitter.com/Scott Kelly

Вчені заявили про те, що життя на Землі могло кілька разів повністю зникати, а потім знову з'являтися. Висновки дослідників опубліковані в журналі PNAS.

На думку дослідників, життя на Землі зародилося 3,6 – 4 мільярди років тому, відразу після завершення формування планети і Місяця і закінчення їхнього "бомбардування" астероїдами. Це життя проіснувало до події, яка називається "великою кисневою катастрофою", в ході якої концентрація кисню різко зросла, підвищившись з 0,0001% до сучасних 21%. Сталася це подія приблизно 2,4 – 2,32 мільярда років тому.

Тепер дослідники знайшли спосіб вивчити хід "кисневої катастрофи", зауваживши, що поведінка двох ізотопів селена – селена-82 і селена-78 – дуже сильно залежить від того, як багато кисню містить океан або будь-яке інше середовище, в якому містяться сполуки селену. Це дозволило вченим простежити за коливаннями концентрації кисню в первинному океані Землі під час всього періоду "кисневої катастрофи".

У ході дослідження вчені виявили, що замість різкого підвищення рівня кисню і його плавного пониження в наступні 200 мільйонів років,концентрація О 2 в атмосфері залишалася стабільно високою протягом усього цього періоду, а потім вона різко впала до близьконульових значень. Вона залишалася на цьому ж рівні протягом наступного мільярда років, причини чого поки абсолютно не зрозумілі.

На думку дослідників, за мільйони років існування в умовах підвищеного вмісту кисню живі організми могли настільки до нього пристосуватися, що не пережили його різке скорочення. Тобто, в момент, коли кисень зник, життя на планеті могло зникнути разом з ним.

На користь цього говорить відразу кілька речей – відкриття "багатоклітинних" скам'янілостей, що сформувалися 2,1-2,2 мільярда років тому, вкрай повільне відновлення концентрації кисню в атмосфері, що тривало мільярд років, і цілий ряд інших факторів. Тому, як вважають дослідники, не варто говорити про те, що наявність кисню на далеких планетах обов'язково вказує на існування життя на їхній поверхні – цілком можливо, що флора і фауна на них вже вимерла, не залишивши слідів.

Раніше вчені заявили про те, що життя на Землі могло зародитися в результаті впливу комети. В ході експериментів вчені використовували метальний пістолет для того, щоб виробити подібне на кометний вплив на заморожену суміш амінокислот, водного льоду та силікатів (форстеритів). У результаті було визначено, що амінокислоти змогли виробити більш складні пептиди – молекули, які формують білки.