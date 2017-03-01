Жаби розрізняють кольори в темряві – вчені

Дослідники вивчали незвичайне пристрій очей жаб.

Жаби здатні розрізняти кольори в темряві

Вчені заявили про те, що жаби вміють розрізняти кольори в повній темряві і зберігають цю здатність навіть тоді, коли людина взагалі нічого не бачить. Висновки вчених були опубліковані в журналі Philosophical Transactions of the Royal Society B.

У ході дослідження вчені вивчили дивну особливість жаб, пов'язану з влаштуванням очей. З якихось причин багато видів жаб і інших земноводних мають не один, а два типи паличок, і майже не володіють колбочками. Таких паличок немає у жодного іншого виду хребетних тварин.

Перші експерименти з цими структурами показали, що вони реагують на світло з різною силою, що змусило авторів відкриття припустити, що вони можуть грати ту ж роль, як і колбочки в очах людини, що мають різну чутливість до коротких і довгих хвиль світла. Як пояснюють вчені, мозок людини порівнює сигнали від таких колбочок і обчислює колір того чи іншого предмета з різниці в їхніх "свідченнях".

Дослідники помістили жаб в темні камери і стежили за їхньою поведінкою. Виявилося, що жаби продовжували розрізняти кольори і вміли орієнтуватися по них при пошуках виходу з нори навіть у тих випадках, коли рівень освітлення був більш ніж в 10 разів нижче, ніж мінімально допустима яскравість світла для очей людини, коли люди вже майже нічого не бачать.

При більш низькій освітленості жаби втрачали кольоровий зір, але продовжували бачити світ в монохромній гамі. Це вміння стало більш дивним тоді, коли вчені проаналізували дані і виявили, що очі жаб володіли чутливістю світла, майже рівній теоретичному максимуму.

Раніше вчені заявили про те, що здатність гідри до відновлення може допомогти при лікуванні хвороб Паркінсона й Альцгеймера. Вчені вважають, що зможуть використовувати гени, які відповідають у гідри за нейрогенез, для того щоб навчитися відроджувати загиблі нейрони у людини.