Загибель "Титаніка" можна буде "пережити" за допомогою віртуальної реальності

Після того, як пароплав затоне, гравець може вивчити його останки.

"Титанік" перенесуть у віртуальну реальність

Студія Immersive VR розробляє додаток, яке дозволяє вжитися в роль одного з пасажиріві пережити його загибель. Більш того, після того, як пароплав затоне, гравець може вивчити його рештки вже в наш час.

Розробники програми вивчили величезну кількість книг та історичних документів для того, щоб найбільш реалістично відтворити інтер'єр приміщення і корабля.

Варто відзначити, що студія, яка створила додаток, раніше втілила у віртуальній реальності політ знаменитого космічного корабля "Аполлон 11", що доставив перших астронавтів на Місяці.

Британський пароплав "Титанік", що вважався найбільшим пасажирським лайнером у світі, наштовхнувся на айсберг 14 квітня 1912 року під час рейсу до Нью-Йорка і затонув через 2 години 40 хвилин. Корабельна аварія "морського гіганта", в якій загинули близько 1,5 тис. осіб, потрясла весь світ.

Раніше повідомлялося про те, що у Японії створили пристрій, що імітує дотик предметів у віртуальній реальності. Пристрій представляє собою браслет, який кріпиться на передпліччя. Він може зчитувати як окремі жести, так і викликати рухи користувача, стимулюючи активність м'язів.