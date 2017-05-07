"Юнона" зробила знімок південного полюса Юпітера

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Знімок був зроблений на відстані більше 52 тисяч кілометрів від поверхні планети.

"Юнона" зробила новий знімок Юпітера NASA

Станція "Юнона" зробила знімок Юпітера, на якому можна побачити південний полюс планети. Знімок був опублікований на сайті NASA.

На фото помітні урагани овальної форми, які покривають поверхню планети. Наближаючись до полюса Юпітера, відносно організовані пояси і турбулентні зони перетворюються на гігантські ниткоподібні структури, схожі на пов'язані струни.

Знімок був зроблений "Юноною" на відстані 52,2 тисяч кілометрів від поверхні Юпітера ще 11 грудня 2016 року, але NASA опублікувало його тільки зараз.

NASA

"Юнона" була запущена 5 серпня 2011 року з мису Канаверал, вона є частиною програми New Frontiers . До "Юнони" на орбіті Юпітера працював зонд Galileo, але "Юнона" першої в історії буде робити обліт планети через її полюса. Апарат прибув на орбіту Юпітера в липні цього року.