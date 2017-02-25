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"Юнона" передала на Землю новий знімок поверхні Юпітера

25 лютого в 17:48

На знімку можна побачити урагани в південній півкулі планети.

юпитер
Опублікований знімок урагану на поверхні Юпітера
NASA
Апарат "Юнона", який на даний момент вивчає систему Юпітера, передав на Землю новий знімок поверхні планети. Зображення було опубліковане на сайті NASA.

На знімку можна помітити хмари, які обертаються навколо овальної системи хмар в південній півкулі Юпітера. Кольори зображення були змінені цивільним вченим Романом Ткаченко для того, щоб привернути увагу до урагану і турбулентним силам навколо нього.

"Юнона" зробила знімок, перебуваючи на відстані 14,5 тисяч кілометрів над поверхнею планети.

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NASA

"Юнона"  була запущена 5 серпня 2011 року з мису Канаверал, вона є частиною програми New Frontiers . До "Юнони" на орбіті Юпітера працював зонд Galileo, але "Юнона" першої в історії буде робити обліт планети через її полюса. Апарат прибув на орбіту Юпітера в липні 2016 року.

За матеріалами: DT.UA
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