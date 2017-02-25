"Юнона" передала на Землю новий знімок поверхні Юпітера

На знімку можна побачити урагани в південній півкулі планети.
На знімку можна помітити хмари, які обертаються навколо овальної системи хмар в південній півкулі Юпітера. Кольори зображення були змінені цивільним вченим Романом Ткаченко для того, щоб привернути увагу до урагану і турбулентним силам навколо нього.
"Юнона" зробила знімок, перебуваючи на відстані 14,5 тисяч кілометрів над поверхнею планети.
"Юнона" була запущена 5 серпня 2011 року з мису Канаверал, вона є частиною програми New Frontiers . До "Юнони" на орбіті Юпітера працював зонд Galileo, але "Юнона" першої в історії буде робити обліт планети через її полюса. Апарат прибув на орбіту Юпітера в липні 2016 року.DT.UA