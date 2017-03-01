YouTube запустить прямі трансляції телеканалів

Сервіс доступний за передплатою на території США.
Сервіс буде доступний на території США, на даний момент про плани щодо його запуску в інших країнах невідомо. Підписка дозволить дивитися близько 40 американських телеканалів і YouTube Red.
Сервіс дозволяє користувачам дивитися відео з різних пристроїв і записувати ті чи інші телешоу або програми. Для перегляду каналів на телевізорі можна буде використовувати Chromecast, в майбутньому перелік сумісних пристроїв планується розширити.
Раніше повідомлялося про те, що компанія Google запустила сервіс YouTube Gaming, призначений для відеотрансляції комп'ютерних ігор. Користувачі в прямому ефірі демонструють, як проходять ту чи іншу гру, супроводжуючи процес власними коментарями. Глядачі можуть не тільки дивитися за тим, що відбувається, але і коментувати процес.DT.UA