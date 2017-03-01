YouTube запустить прямі трансляції телеканалів

Сервіс доступний за передплатою на території США.

YouTube дозволить дивитися телеканали Pixabay

Відеохостинг YouTube анонсував запуск сервісу YouTubeTV, який дозволить дивитися пряму трансляцію каналів. Як повідомляє CNBC , підписка на сервіс буде коштувати 35 доларів, за цю суму можна буде дивитися ефір телеканалів з шести акаунтів.

Сервіс буде доступний на території США, на даний момент про плани щодо його запуску в інших країнах невідомо. Підписка дозволить дивитися близько 40 американських телеканалів і YouTube Red.

Сервіс дозволяє користувачам дивитися відео з різних пристроїв і записувати ті чи інші телешоу або програми. Для перегляду каналів на телевізорі можна буде використовувати Chromecast, в майбутньому перелік сумісних пристроїв планується розширити.

Раніше повідомлялося про те, що компанія Google запустила сервіс YouTube Gaming, призначений для відеотрансляції комп'ютерних ігор. Користувачі в прямому ефірі демонструють, як проходять ту чи іншу гру, супроводжуючи процес власними коментарями. Глядачі можуть не тільки дивитися за тим, що відбувається, але і коментувати процес.