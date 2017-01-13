Європарламент може надати роботам права "електронної особистості"

Депутати занепокоєні інтелектуальною перевагою машин.

Роботам можуть дати права особистості

Європейський парламент має намір розглянути підготовлений звід правил, що регламентує спілкування людей з штучним інтелектом і роботами

Згідно зі звітом Європарламенту, світ стоїть на порозі нової промислової революції роботів. Тому необхідно визначитися, чи слід наділяти майбутніх роботів статусом "електронної особистості", повідомляє російська служба Бі-бі-сі.

Автори звіту пропонують зобов'язати розробників роботів гарантировати, що в кожному з них буде передбачено пристрій, що дозволяє за необхідності відключити всі його функції.

Користувачі роботів також повиннен бути позбавлений від ризику або страху отримати фізичні або психологічні травми, зазначається у звіті. Документ прогнозує, що через кілька десятиліть штучний інтелект за своїми можливостям перевершить людський.

"Якщо до цього не підготуватися, інтелектуальну перевагу машин може серйозно ускладнити завдання контролю людей над своїми власними творіннями. Можливо, проблематичною стане навіть здатність людей залишатися господарями своєї долі і гарантувати виживання виду", - наголошується в документі.

Якщо депутати Європарламенту проголосують за цей законопроект, він буде направлений парламентарями до країн-членів ЄС для подальшого обговорення і внесення поправок. Тільки після цього він зможе набути чинності закону Євросоюзу.