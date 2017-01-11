Windows 10 буде автоматично блокувати комп'ютер після відходу користувача від монітора

Для відстеження пересування користувача система буде використовувати камери Windows Hello.

Windows 10 буде автоматично блокувати комп'ютер The Guardian

Компанія Microsoft працює над функцією, яка дозволить Windows 10 автоматично блокувати і захищати комп'ютер після того, як система помітить, що користувач відійшов від нього. Як повідомляє The Verge , функція отримала назву Dynamic Lock.

Як підкреслює видання, на даний момент не відомо, яким чином система буде ідентифікувати неактивність користувача. Імовірно, будуть використані камери системи Windows Hello, яка дозволяє користувачеві розблокувати комп'ютер за допомогою ідентифікації його обличчя.

Нова функція буде доступна в оновленні Windows 10, який буде випущено у квітні.

Раніше повідомлялося про те, що Windows 10 була встановлена на 14 мільйонів пристроїв за першу добу після початку продажів. Операційна система доступна для користувачів Windows 7 і 8 в якості безкоштовного оновлення. Для того щоб знизити навантаження на систему, викликану ажіотажем навколо операційної системи, Microsoft завантажує Windows 10 на комп'ютери користувачів хвилями.

Для порівняння Windows 8 була встановлена на 40 мільйонів пристроїв за перший місяць після анонсу, а на те, щоб дістатися до відмітки в 100 мільйонів пристроїв, їй знадобилося чотири місяці.

Разом з тим, після офіційного виходу операційної системи почали надходити відомості про те, що Windows 10 передає дані ідентифікації в Microsoft навіть у тому випадку, якщо користувач відключив Bing search і помічника Cortanа і активував налаштування приватності програмного забезпечення.

Власники торрент-трекерів почали закривати доступ користувачам операційної системи через те, що Microsoft не тільки збирає інформацію про своїх користувачів, але і залишає за собою право передавати її антипіратським компаніям.