WhatsApp спростував інформацію про можливість читання листування користувачів

За твердженням компанії, вона буде боротися з усякими спробами знайти "лазівку" у системі безпеки.
Представники WhatsApp відреагували на цю інформацію, випустивши офіційне звернення. "Видання The Guardian опублікувало новину, стверджуючи, що навмисне рішення в WhatsApp веде до того, що люди можуть втратити мільйони повідомлень, і що це є лазівкою, що дозволяє урядам змусити WhatsApp розшифровувати потоки повідомлень. Це твердження є помилковим. WhatsApp не надає урядам "чорний хід" у свої системи і буде боротися з будь-якою спробою створити таку лазівку. Дизайнерське рішення, зазначене в історії The Guardian, запобігає перехопленню повідомлень. До того ж WhatsApp пропонує користувачам спеціальну функцію, щоб попередити їх про можливі загрози безпеці. Ми опублікували технічні подробиці нашого шифрування і завжди були прозорими щодо запитів з боку урядів, публікуючи дані про них в Facebook", йдеться в повідомленні компанії.
Раніше міжнародна правозахисна організація Amnesty International склала рейтинг месенджерів 11 компаній, грунтуючись на захищеності від несанкціонованого доступу до листування користувачів. Найбезпечнішими, на думку правозахисників, є Facebook Messenger і WhatsApp, які набрали по 73 бали. На другій сходинці розмістилися iMessage, FaceTime і Telegram, які набрали по 67 балів.4pda.ru