WhatsApp спростував інформацію про можливість читання листування користувачів

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

За твердженням компанії, вона буде боротися з усякими спробами знайти "лазівку" у системі безпеки.

Розробники WhatsApp спростовують інформацію про можливість читання листування користувачів r-e-e-d.com

Розробники месенджера WhatsApp спростували інформацію про те, що в їхньому ключі шифрування виявлена уразливість , яка дозволяє читати повідомлення користувачів. За словами фахівця в області криптографії і шифрування Тобіаса Болтера, який виявив дану уразливість, вона дозволяє розробникам месенджера передавати листування користувачів спецслужбам.

Представники WhatsApp відреагували на цю інформацію, випустивши офіційне звернення. "Видання The Guardian опублікувало новину, стверджуючи, що навмисне рішення в WhatsApp веде до того, що люди можуть втратити мільйони повідомлень, і що це є лазівкою, що дозволяє урядам змусити WhatsApp розшифровувати потоки повідомлень. Це твердження є помилковим. WhatsApp не надає урядам "чорний хід" у свої системи і буде боротися з будь-якою спробою створити таку лазівку. Дизайнерське рішення, зазначене в історії The Guardian, запобігає перехопленню повідомлень. До того ж WhatsApp пропонує користувачам спеціальну функцію, щоб попередити їх про можливі загрози безпеці. Ми опублікували технічні подробиці нашого шифрування і завжди були прозорими щодо запитів з боку урядів, публікуючи дані про них в Facebook", йдеться в повідомленні компанії.

Раніше міжнародна правозахисна організація Amnesty International склала рейтинг месенджерів 11 компаній, грунтуючись на захищеності від несанкціонованого доступу до листування користувачів. Найбезпечнішими, на думку правозахисників, є Facebook Messenger і WhatsApp, які набрали по 73 бали. На другій сходинці розмістилися iMessage, FaceTime і Telegram, які набрали по 67 балів.