ВООЗ назвала найнебезпечніші для людини стійкі до антибіотиків бактерії

У список увійшли 12 бактерій.

ВООЗ назвала 12 найбільш небезпечних для людини бактерій Lenta.ru

Всесвітня організація охорони здоров'я склала список з 12 найнебезпечніших для людини стійких до антибіотиків бактерій , який був опублікований на сайті організації.

Як наголошується в заяві, список був складений для того, щоб стимулювати розробку нових антибіотиків, які допоможуть боротися з бактеріями-збудниками небезпечних хвороб. У представленому списку бактерії діляться на три категорії, залежно від того, наскільки швидко необхідно знайти антибіотик.

Перша група включає в себе бактерії з множинною лікарською резистентністю. У цю категорію входять Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa і Enterobacteriaceae, які призводять до ускладнених або смертельних інфекцій, наприклад, до пневмонії і захворювань крові, а боротьба з ними може потребувати маніпуляцій з кров'ю. У другу групу бактерій потрапили Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Helicobacter pylori, Campylobacter, Salmonellae і Neisseria gonorrhoeae, а у третю - Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae та Shigella. Бактерії з другої і третьої групи викликають, наприклад, гонорею та захворювання травної системи.

ВООЗ зазначає, що збудники хламідіозу та туберкульозу, одних з найпоширеніших бактеріальних інфекцій, у перелік не потрапили, оскільки в даний час з ними вдається ефективно боротися і вони не становлять загрози людству.

Раніше повідомлялося про те, що бактерії навчилися протистояти антибіотикам "останньої надії". Це означає, що незабаром можлива поява бактерій, стійких до всіх відомих типів ліків, і такі гени стійкості вже помічені у бактерій, які вражають людей.