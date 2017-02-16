Вітамін В допомагає при лікуванні шизофренії - вчені

Прийом вітаміну дозволяє усунути симптоми захворювання.

Вчені будуть використовувати вітамін В при лікуванні шизофренії

Вчені заявили про те, що додавання вітамінів В6, В8 і В12 в раціон хворих шизофренією допомагає підвищити ефективність ліків при боротьбі з цим захворюванням, повідомляє EurekAlert !.

"Результати клінічних випробувань, в яких хворі приймали мінеральні та вітамінні добавки, показують, що вітамін В помітно покращує життя деяким пацієнтам. Великі дози вітаміну можуть допомогти людям позбутися від залишкових симптомів шизофренії. Крім того, існують натяки на те, що ці позитивні ефекти пов'язані з особливостями в генетиці пацієнтів або проблемами в їхній дієті", — заявив Джозеф Фірт з Манчестерського університету.

Від шизофренії страждають близько 1% людей на планеті. На даний момент лікування захворювання передбачає використання психотропних препаратів. Разом з тим, 80% пацієнтів стикаються з повторенням симптомів захворювання, які проявляються в галюцинаціях і маячні, в наступні п'ять років після лікування.

Вчені провели мета-аналіз 18 клінічних випробувань в яких взяли участь 832 пацієнта, які проходили лікування від шизофренії. Виявилося, що терапія з використанням вітаміну В була більш ефективною при боротьбі з симптомами захворювання, ніж та, в якій вітамін не використовувався.

Передбачається, що терапія вітамінами B може бути найбільш результативною для пацієнтів, в організмі яких спостерігається дефіцит відповідних амінокислот, наприклад через незбалансований раціон або генетичні особливості.

Раніше вчені встановили, що імунні клітини мозку людей, хворих на шизофренію, які є більш активними, ніж у людей без захворювання, і ця активність з'являється ще до того, як розлад починає розвиватися.