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Вихід iPhone 8 може бути відкладено – ЗМІ

11 травня в 17:44

У компанії виникли труднощі з виробництвом екранів для нових смартфонів.

iPhone 8
Apple зіткнулася з проблемами при виробництві дисплеїв iPhone 8
ferra.ru
Компанія Apple може відкласти вихід нового iPhone на два місяці, заявив американський діловий журнал Fortune.

Як зазначає видання, експерт міжнародної аналітичної компанії KGI Securities Мін-Чі Куо опублікував заяву для інвесторів, в якій розповів про "найгірший сценарій", за яким компанії доведеться відкласти вихід нового iPhone. Проблеми пов'язані з виробництвом екранів для нових смартфонів і можуть затримати вихід iPhone на два-три місяці, заявляють джерела в Apple.

Згідно з чутками, Apple працює над декількома версіями iPhone. Дві з них, iPhone 7s і iPhone 7s Plus, стануть просто новими модифікаціями смартфона минулого року. А ось iPhone 8 може стати інноваційним продуктом компанії. Основним нововведенням iPhone 8 повинен стати OLED-дисплей.

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Apple представила iPhone 7 на презентації 7 вересня. Новий смартфон обладнаний зміненою кнопкою "додому", яка тепер стала чутливою до тиску. Крім того, iPhone 7 є водо - і пилонепроникним. У новому смартфоні Apple відсутній роз'єм для навушників.

За відомостями видання Business Insider, нова модель буде називатися iPhone 8, а не iPhone 7s, чого можна було б очікувати, слідуючи традиціям неймінгу смартфонів компанії.

За матеріалами: DT.UA
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Теги iPhone смартфон Apple
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