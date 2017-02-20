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Від Антарктиди відколовся гігантський айсберг

20 лютого в 14:05

Розмір айсберга можна порівнянти з розмірами Манхеттена.

Антарктика айсберг
Розміри айсберга можна порівняти з розмірами Манхеттена
rus-img2.com
Від льодовика Пайн-Айленд в Антарктиді відколовся величезний айсберг, який можна порівняти зв розмірами з Манхеттеном. Як повідомляється на сайті Popular Mechanics, знімки айсберга були зроблені за допомогою восьми супутників NASA.

Як відзначають дослідники, два роки тому від цього ж регіону відколовся айсберг у 10 разів більший за розмірами. Новий же айсберг є наслідком процесів дворічної давності, які дестабілізували частину льоду в цьому регіоні.

Пайн-Айленд є регіоном Антарктиди з найшвидшим темпом танення льодів, на нього припадає приблизно чверть загальної втрати льоду. Починаючи з 1990 років, тепла вода океанів призводить до танення криги на поверхні і під водою. Підводне танення може дестабілізувати великі ділянки льоду і відокремити їх від решти частини льодовика.

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Українські вчені заявили про те, що озонова діра збільшує стіну, яка захищає Антарктику від повітря з теплих широт. Її зникнення може призвести до того, що потепління в Антарктиді буде йти ще більш швидкими темпами. Детальніше про процеси, що відбуваються в Антарктиді, та дослідження українських вчених читайте у статті Лідії Суржик та Володимира Драбчука "Українська Антарктида".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Антарктида айсберг льодовик
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