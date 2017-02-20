Від Антарктиди відколовся гігантський айсберг

Розмір айсберга можна порівнянти з розмірами Манхеттена.

Розміри айсберга можна порівняти з розмірами Манхеттена rus-img2.com

Від льодовика Пайн-Айленд в Антарктиді відколовся величезний айсберг , який можна порівняти зв розмірами з Манхеттеном. Як повідомляється на сайті Popular Mechanics , знімки айсберга були зроблені за допомогою восьми супутників NASA.

Як відзначають дослідники, два роки тому від цього ж регіону відколовся айсберг у 10 разів більший за розмірами. Новий же айсберг є наслідком процесів дворічної давності, які дестабілізували частину льоду в цьому регіоні.

Пайн-Айленд є регіоном Антарктиди з найшвидшим темпом танення льодів, на нього припадає приблизно чверть загальної втрати льоду. Починаючи з 1990 років, тепла вода океанів призводить до танення криги на поверхні і під водою. Підводне танення може дестабілізувати великі ділянки льоду і відокремити їх від решти частини льодовика.

Українські вчені заявили про те, що озонова діра збільшує стіну, яка захищає Антарктику від повітря з теплих широт. Її зникнення може призвести до того, що потепління в Антарктиді буде йти ще більш швидкими темпами. Детальніше про процеси, що відбуваються в Антарктиді, та дослідження українських вчених читайте у статті Лідії Суржик та Володимира Драбчука "Українська Антарктида".