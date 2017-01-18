Вчений розповів про джерело "сигналів інопланетян"

Швидкі радіосплески можуть бути результатом взаємодії магнітосфери пульсара і космічного випромінювання.

"Сигнали інопланетян" можуть бути наслідком взаємодії магнітосфери пульсара і космічного випромінювання Lenta.ru

Вчений з Університету Невади Бін Чжан опублікував дослідження, в якому спробував пояснити походження швидких радіосплесків (FRB) , які іноді пов'язують з інопланетною цивілізацією. Висновки вченого були опубліковані на сайті arxiv.org.

У ході дослідження Чжан спробував знайти зв'язок між швидкими радіосплесками FRB 150418, FRB 131104 і FRB 121102. Після їхнього детального аналізу, він дійшов висновку про те, що їхня поява є результатом взаємодії космічного випромінювання і магнітосфери пульсара, який швидко обертається.

Вчений припускає, що радіосплеск є викидом від "космічного гребеня", який утворює магнітосфера пульсара та космічне випромінювання, яке набігає на неї. Подібний "гребінь" формується тоді, коли тиск випромінювання стає вищим за тиск магнітосфери.

Раніше вчені заявили про те, що що відкрили джерело загадкових сплесків. Спалах FRB 150418, зафіксований 18 квітня 2015 року, на думку дослідників, є наслідком злиття нейтронних зірок в еліптичній галактиці, яка розташовується на відстані 6 мільярдів світлових років від Землі.