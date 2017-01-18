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Вчений розповів про джерело "сигналів інопланетян"

18 січня в 14:47

Швидкі радіосплески можуть бути результатом взаємодії магнітосфери пульсара і космічного випромінювання.

"сигналы инопланетян"
"Сигнали інопланетян" можуть бути наслідком взаємодії магнітосфери пульсара і космічного випромінювання
Lenta.ru
Вчений з Університету Невади Бін Чжан опублікував дослідження, в якому спробував пояснити походження швидких радіосплесків (FRB), які іноді пов'язують з інопланетною цивілізацією. Висновки вченого були опубліковані на сайті arxiv.org.

У ході дослідження Чжан спробував знайти зв'язок між швидкими радіосплесками FRB 150418, FRB 131104 і FRB 121102. Після їхнього детального аналізу, він дійшов висновку про те, що їхня поява є результатом взаємодії космічного випромінювання і магнітосфери пульсара, який швидко обертається.

Вчений припускає, що радіосплеск є викидом від "космічного гребеня", який утворює магнітосфера пульсара та космічне випромінювання, яке набігає на неї. Подібний "гребінь" формується тоді, коли тиск випромінювання стає вищим за тиск магнітосфери.

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Раніше вчені заявили про те, що що відкрили джерело загадкових сплесків. Спалах FRB 150418, зафіксований 18 квітня 2015 року, на думку дослідників, є наслідком злиття нейтронних зірок в еліптичній галактиці, яка розташовується на відстані 6 мільярдів світлових років від Землі.

За матеріалами: Naked Science
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Теги вчені космос дослідження
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