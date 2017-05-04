Вченим вдалося з'ясувати причину позеленіння арктичних вод

Через потепління фотосинтез відбувається навіть під товщею льоду.

Арктика тане і зеленіє

Танення льоду в Арктиці призводить до інтенсивного розвитку фітопланктону, який викликає так зване "цвітіння води" в арктичних морях. Раніше вважалося, що в Арктиці фітопланктон розвивається лише по краях морського льоду, а в районах, що знаходяться під повним крижаним покривом, фотосинтез не відбувається. Однак, після шести років досліджень учені дійшли зовсім іншого висновку. Дані дослідження опубліковані в журналі Американської асоціації сприяння розвитку науки (AAAS) Science Advances, пише "ТАСС".

Повідомляється, що в липні 2011 року в Чукотському морі вперше було зафіксоване масштабне позеленіння території, покритої морським льодом. При цьому концентрація органічного вуглецю там була однією з найвищих із зареєстрованих у Світовому океані. Вчені пояснюють: морські льоди були вкриті ділянками з підталим льодом, який має меншу відбивною здатністю і може пропускати достатню кількість світла.

Дослідники попереджають, що процес так званого "озеленення" Арктики може не зупинитися і незабаром, ймовірно, стане звичним явищем: за останні 10 років умови для розмноження фітопланктону виникають щорічно в липні більш ніж на 30% арктичних територій. Для порівняння: у 1986-1995 роках подібні умови спостерігалися в якому-небудь арктичному регіоні рідше одного дня на місяць.

У 2006-2015 роках частота їх виникнення зросла до п'яти днів в місяць, а частка подтаивающих ділянок в Арктиці збільшується на 5% щорічно.

За даними звіту Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), кількість морського льоду на полюсах Землі до січня 2017 року скоротилася до рекордно низького рівня, а температура повітря в середньому на планеті стала третьою за величиною за всю історію спостережень (попередні рекорди були зафіксовані в 2007 і 2016 роках).

Головна причина підвищення температури, як відзначають автори доповіді - як раз танення льодів в Арктиці й Антарктиці. Наприклад, в Арктиці середня площа крижаного покриву за січень склала 1,26 млн кв. км - це на 8,6% нижче показників, зафіксованих з 1981 року. В Антарктиці льоди зникають ще швидше - зафіксований рівень на 22,8% нижче минулих показників.

Раніше вчені встановили, що в найближчі п'ять років температура на Землі буде рости.Однак у 2017 році температурний рекорд побитий не буде через вплив Ла-Нінья – зворотного Ель-Ніньо процесу, що призведе до охолодження деяких куточків планети.