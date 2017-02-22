Вченим вдалося встановити причину синдрому хронічної втоми

Синдром є наслідком порушення роботи клітинних рецепторів.

Синдром хронічної втоми розвивається через порушення роботи рецепторів в імунних клітинах

Австралійські вчені заявили про те, що їм вдалося виявити причину синдрому хронічної втоми, від якого страждає 2,6% населення Землі, повідомляє Science Alert

Синдром призводить до виснаження організму, через яке людина не може повноцінно працювати або вчитися. Протягом десятиліть дослідники намагалися знайти причину розвитку даного синдрому і довести, що він є "справжньою хворобою". Тепер вченим вдалося встановити, що синдром є наслідком порушення роботи рецепторів в імунних клітинах.

У ході дослідження вчені спостерігали за 15 пацієнтами, які страждали від синдрому хронічної втоми, і 25 здоровими людьми. В результаті дослідники виявили дефектні клітинні рецептори, які виявилися "винуватцями" розвитку синдрому. Через неправильну роботу рецепторів іони кальцію не проникали в клітини в потрібній кількості, що призводило до порушень в роботі клітин.

"Ця дисфункція впливає на мозок, спинний мозок, підшлункову залозу, тому існує так багато різних проявів хвороби - іноді пацієнти будуть страждати від серцевих симптомів, іноді це буде симптоми в кишечнику. Ось чому це така виснажлива хвороба, і чому це було так важко зрозуміти", - розповів один з авторів дослідження Дон Стейнс з Університету Гріффіта.

На думку дослідників, їхнє відкриття дозволить лікувати синдром хронічної втоми як імунне захворювання, а не за допомогою методів психотерапії.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили в мозку людини два кластера генів, які відповідають за розвиток інтелекту. В ході досліджень вчені встановили, що ці ж гени в зміненому стані можуть призвести до епілепсії та когнітивного дисбалансу.