Вченим вдалося побачити "обличчя" чорної діри

Потужне випромінювання зруйнувало "купол" з пилу і газу, який оточував чорну діру.

Чорна діра "відкрила обличчя" для вчених kak-eto-sdelano.ru

Вченим вдалося дізнатися про те, що відбувається в околицях чорної діри після того, як "купол" з газу і пилу, який оточував її, був зруйнований потужним випромінюванням. Висновки дослідників опубліковані в журналі MNRAS.

Дослідники спостерігали за тим, що відбувається в центрі галактики NGC 2617, яка розташовується в сузір'ї Гідри. Ще у 2013 році вчені встановили, що центр галактики раптово став видимим для телескопів. Подальші спостереження дозволили дослідникам визначити, що дивацтва в поведінці галактики пов'язані з чорною дірою, що знаходиться в її центрі.

На думку дослідників, чорна діра "поїдає" більшу частину матерії, а потім випускає потужне випромінювання, яке руйнує "купол" з газу і пилу, що оточує її. Зміни в активності NGC 2617 дозволили дослідникам краще зрозуміти, що відбувається в околицях чорної діри. Разом з тим, як довго чорна діра буде залишатися відкритою вченим невідомо.

Раніше NASA представило відео знищення зірки чорною дірою. На відео зображено момент так званого "приливного руйнування", яке знаходиться в центрі галактики, розташованій на відстані 290 мільйонів світлових років від Землі.