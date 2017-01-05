Вчені знову засумнівалися в уповільненні глобального потепління

На думку дослідників, висновок про уповільнення глобального потепління зроблений на недооцінці зміни температури води у світовому океані.

Вчені заявили про те, що паузи у глобальному потеплінні не було novostynauki.com

Вчені опублікували ще одне дослідження, в якому намагаються спростувати теорію про уповільнення темпів глобального потепління останні 15 років. Висновки дослідників опубліковані в журналі Science Advances, повідомляє ВВС.

Автори наукової праці наполягають, що останні два десятиліття адепти згаданої теорії в ході досліджень недооцінювали роль темпів зміни середньої температури води у світовому океані.

На думку дослідників, перевірка даних показує, що пауза у глобальному потеплінні, яка була помічена іншими вченими в 1984-2014 роках, зникає.

Варто відзначити, що це вже не перша спроба дослідників спростувати уповільнення темпів глобального потепління. Найвідомішою стала доповідь американського Національного управління океанічних і атмосферних явищ (NOAA), опублікована у минулому році. У тій доповіді основний акцент теж був зроблений на недооцінці темпів зміни температури води у світовому океані. Ці темпи, на думку вчених, були занижені в два рази.

Причиною цього NOAA називало похибку, яка з'явилася при вимірах температури з дослідних суден. Якщо ж вивчити дані з дослідних буїв, ситуація різко змінюється. В результаті вчені прийшли до висновку, що з урахуванням оновлених даних говорити про зниження темпів глобального потепління на початку XX століття не варто, оскільки насправді вони майже не відрізняються від ситуації 1950-1999 року.

Раніше вчені встановили, що в найближчі п'ять років температура на Землі буде зростати. При цьому, на думку вчених, 2016 рік може стати найспекотнішим роком за всю історію метеоспостережень. У 2017 році температурний рекорд побитий не буде через впливу Ла-Нінья – зворотного Ель-Ніньо процесу, що призведе до охолодження деяких куточків планети.