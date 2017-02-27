Вчені знайшли заміну антибіотиків у крові драконів з острова Комодо

Білки з крові варанів можуть стати засобом проти бактерій, стійких до широкого спектру антибіотиків.

У крові комодських варанів виявлені потужні антимікробні засоби

Вчені заявили про те, що в крові комодських варанів, які є найбільшими сучасними ящірками, можна знайти великий спектрпептидів, що володіють хорошими перспективами практичного використання. Висновки дослідників опубліковані в журналі Proteome Research.

Відомо, що слина комодських варанів виключно багата мікрофлорою, яка допомагає їм у полюванні, викликаючи інфікування і загибель жертви навіть після несмертельної укусу. Однак ця мікробіота небезпечна і для самих ящерів, тому їхня кров особливо багата пептидами, що стримують активність бактерій. Дослідникам вдалося виявити 47 подібних молекул.

Ці протеїни містять надлишок негативно заряджених амінокислот, які дозволяють їм зв'язуватися з клітинною стінкою і мембранами бактерій, створюючи пори, які порушують цілісність і гомеостаз клітини і призводять до її загибелі. Заряд таких молекул і дозволив вченим ізолювати їх за допомогою гідрогелю з позитивно заряджених полімерів.

Підтвердивши їх протимікробну дію і встановивши амінокислотний склад, вчені синтезували кілька найбільш ефективних пептидів. Їх випробували на мультирезистентній синьогнійній паличці Pseudomona aeruginosa, а також стафілококах MRSA, які викликають одні з найбільш важко виліковних інфекцій. З восьми отриманих вченими пептидів сім показали приголомшливу ефективність, повністю знищивши бактеріальні колонії.

Раніше повідомлялося про те, що бактерії навчилися протистояти антибіотикам "останньої надії". Це означає, що незабаром можлива поява бактерій, стійких до всіх відомих типів ліків, і такі гени стійкості вже помічені у бактерій, які вражають людей.