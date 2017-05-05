Вчені знайшли відмінності в роботі генів у чоловіків і жінок

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У чоловіків і жінок відрізняється робота 6,5 тисяч генів.

У чоловіків і жінок відрізняється робота 6,5 тисяч генів

Генетики простежили за активністю генів в організмі чоловіків і жінок і прийшли до висновку про те, що робота 6,5 тисяч з них відрізняється.

За словами дослідників, і чоловіки, і жінки, мають фактично однакову ДНК, за винятком невеликої "чоловічої" Y-хромосоми, що присутня тільки у чоловіків і містить в собі відносно невелику кількість "робочих" генів. Недавні досліди на мишах показують, що повноцінний чоловічий організм можна виростити і без неї, перенісши всього два гена з Y-хромосоми в іншу частину геному. Разом з тим, робота чоловічого і жіночого організму дуже сильно відрізняється.

У ході дослідження вчені взяли проби крові і тканин тіла у 550 чоловіків і жінок, розшифрували ДНК і проаналізували, які гени були активними в різних клітинах їхнього організму.

Виявилося, що близько чверті від відомого вченим набору ділянок ДНК, що кодують білки, працювало абсолютно по-різному в організмі чоловіків і жінок.

Близько шести тисяч генів були пов'язані з роботою всього одного типу тканини грудей і молочних залоз. Велика частина інших генів також була пов'язана з роботою одного органу, і лише три десятка генів впливали на роботу відразу шести і більше тканин. Що цікаво, деякі гени, розташовані на жіночій X-хромосомі, набагато більш активні в організмі чоловіків, ніж жінок. Однозначного пояснення цьому поки немає.

Відмінності в роботі приблизно сотні генів, пов'язаних з серцем, судинами, жировою тканиною та іншими життєво важливими органами, можуть пояснювати, як вважають вчені, різницю в схильності до хвороб. Наприклад, ген NPPB, відповідальний за захист серця від інфарктів і круговорот кальцію, був особливо активний в тілі молодих дівчат, але різко знижував свою активність при настанні менопаузи. Подібна поведінка цієї ділянки ДНК объяснеят, чому жінки у віці частіше страждають від остеопорозу і проблем з серцем.

Раніше повідомлялося про те, вчені провели дослідження, результати якого допомогли їм виявити групу генів, видалення яких призводить до різкого збільшення тривалості життя. Вчені сподіваються в майбутньому створити препарати, які будуть придушувати роботу деяких генів і таким чином продовжувати життя.