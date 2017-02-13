Вчені зможуть діагностувати шизофренію за аналізом крові

Дослідники запропонували звертати увагу на пошкодження клітини в результаті окислення.

Шизофренію можна буде діагностувати по крові

Вчені з США запропонували спосіб діагностування шизофренії за аналізом крові. Результати роботи дослідників опубліковані в журналі Analytical Chemistry.

При діагностуванні шизофренії дослідники запропонували звертати увагу на оксидативний стрес – пошкодження клітини в результаті окислення. Цей механізм пов'язаний з багатьма захворюваннями, включаючи розлади психіки.

У ході дослідження вчені перевірили новий підхід на групі, яка включала здорових людей та хворих на шизофренію. Для виявлення оксидативного стресу використовувалися солі іридію – як і для оцінки цього процесу в продуктах харчування. В результаті дослідникам вдалося відокремити кров хворих людей від крові здорових.

Вчені сподіваються, що їхній підхід допоможе діагностувати шизофренію на ранніх стадіях: чим раніше вдається виявити хворобу, тим успішніше вона лікується. На даний момент постановка діагнозу може розтягнутися на рік.

Раніше вчені встановили, що імунні клітини мозку людей, хворих на шизофренію, які є більш активними, ніж у людей без захворювання, і ця активність з'являється ще до того, як розлад починає розвиватися.