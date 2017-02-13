Вчені зможуть діагностувати шизофренію за аналізом крові

Дослідники запропонували звертати увагу на пошкодження клітини в результаті окислення.
При діагностуванні шизофренії дослідники запропонували звертати увагу на оксидативний стрес – пошкодження клітини в результаті окислення. Цей механізм пов'язаний з багатьма захворюваннями, включаючи розлади психіки.
У ході дослідження вчені перевірили новий підхід на групі, яка включала здорових людей та хворих на шизофренію. Для виявлення оксидативного стресу використовувалися солі іридію – як і для оцінки цього процесу в продуктах харчування. В результаті дослідникам вдалося відокремити кров хворих людей від крові здорових.
Вчені сподіваються, що їхній підхід допоможе діагностувати шизофренію на ранніх стадіях: чим раніше вдається виявити хворобу, тим успішніше вона лікується. На даний момент постановка діагнозу може розтягнутися на рік.
Раніше вчені встановили, що імунні клітини мозку людей, хворих на шизофренію, які є більш активними, ніж у людей без захворювання, і ця активність з'являється ще до того, як розлад починає розвиватися.gazeta.ru