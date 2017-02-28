Вчені змоделювали падіння великих астероїдів на Лондон і Берлін

Падіння астероїдів призведе до багатомільйонних жертв.

Падіння астероїда на Землю призведе до багатомільйонних жертв The Guardian

Вчені змоделювали падіння великих астероїдів на дві європейські столиці. На думку дослідників, результати їхньої роботи можуть змусити більш серйозно ставиться до загрози імпактного впливу. Висновки вчених були опубліковані на сайті arxiv.org.

У ході дослідження вчені змоделювали падіння на Землю астероїда діаметром 200 метрів, щільність якого дорівнює 3,1 тонни на кубічний метр. При цьому об'єкт врізався в Землю на швидкості 20 кілометрів на секунду під кутом 45 градусів.

У випадку падіння такого астероїда на Лондон, загинуть 8,7 мільйона його жителів, при цьому, передбачається, що у місті проживає 14 мільйонів осіб. Падіння ж астероїда на Берлін обернеться смертю 3,5 мільйонів людей із шести, які там проживають. Причинами масової загибелі людей стануть ударна хвиля і теплове випромінювання.

Варто відзначити, що астероїди такого розміру падають на Землю кожні 40 тисяч років, а більш дрібні об'єкти – кожні 850 років.

Раніше вчені заявили про те, що потенційно небезпечні для Землі астероїди залишаються невидимими для наземних телескопів. До своїх висновків дослідники прийшли, проаналізувавши дані виявлень навколоземних об'єктів кількома обсерваторіями.