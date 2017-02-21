Вчені засумнівалися в хребетності загадкового "монстра Туллі"

Істота жила на Землі близько 300 мільйонів років тому.

"Монстр Туллі" міг бути безхребетною твариною

Вчені заявили про те, що загадковий "монстр Туллі" насправді може бути безхребетною твариною. Висновки вчених були опубліковані в журналі Palaeontology.

"Монстр Туллі" був виявлений палеонтологом-аматором і колекціонером Френсісом Туллі під час розкопок в штаті Іллінойс у 1958 році. У породах, що сформувалися на дні океану приблизно 300 мільйонів років тому, йому вдалося знайти справжнє чудовисько, що одержало згодом назву Tullimonstrum gregarium.

У минулому році американські палеонтологи заявили про те, що він є хребетною твариною, близьким родичем безщелепних риб. Пізніше дослідники опублікували ще одну статтю, яка доводить, що "монстр Туллі" є хребетним через наявність в його очах пігментів, які зустрічаються в органах зору людей і інших тварин.

Тепер же вчені заявили про те, що всі риси хребетних тварин, які їх американські колеги побачили в останках Tullimonstrum gregarium, виникли у них через особливості у формуванні скам'янілостей на дні мілководних морів кам'яновугільного періоду.

За словами дослідників, тіла морських тварин вкрай рідко зберігають свою правильну форму при перетворенні на скам'янілість, і та складка на їхньому тілі, яку автори "хребетної" гіпотези вважали слідами хребта, могла виникнути випадковим чином при падінні тіла на дно океану і частковому розкладанні частини м'язів.



Аналогічним чином могли сформуватися складки "зябер" на боках цієї істоти, виявлення яких американські палеонтологи вважали одним з головних ознак того, що Tullimonstrum gregarium є хребетною істотою. Додатково до цього, в жодній скам'янілості "монстра Туллі" вченим не вдалося знайти слідів слухової капсули – органу балансу тіла у внутрішньому вусі, присутнього у всіх без винятку хребетних тварин.

Крім того, дослідники відзначають, що структура очей "монстра Туллі" свідчить про те, що він був безхребетною твариною, оскільки у жодного хребетного, включаючи найбільш примітивних давніх істот, не було вигнутих чашоподібних очей, подібних тим, які можна зустріти у молюсків і кільчастих хробаків.

На думку дослідників, це означає, що "монстр Туллі" був безхребетною твариною.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили рештки гігантського доісторичного чудовиська. Схожа на крокодила тварина тероризувала живих істот на Землі близько 130 мільйонів років тому.