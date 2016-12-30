Вчені запропонували захистити колонізаторів Марса за допомогою крижаного купола

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"Марсіанський дім" буде оточений тонкою оболонкою льоду.

Колонізаторів Марса захистить крижаний купол NASA

Дослідники запропонували створити наоселі, оточені шаром льоду, що допоможе захистити майбутніх колонізаторів Червоної планети від дії космічної радіації. Як повідомляє NASA , концепт, що отримав назву Mars Ice Home, розроблявся спільними зусиллями дизайнерів і архітекторів.

Раніше NASA оголосило конкурс проектів, які дозволять захистити колонізаторів на час перебування на поверхні Червоної планети. Одна з пропозицій передбачала будівництво підземного житла. Разом з тим, будівництво подібних конструкцій було б занадто довгим і вимагало б транспортування на Марс важких роботів.

Тепер же дослідники запропонували інший варіант, який передбачає будівництво на поверхні Червоної планети відносно легкої конструкції тороїдальної форми, покритої тонким шаром льоду.

За словами розробників, матеріали, з яких буде створена конструкція, мають високий коефіцієнтом пропускання і стійкі до пилових бур. Товщина ж оболонки льоду буде підлаштовуватися під потреби природного освітлення. Сама ж оболонка буде відновлюваною: вода для неї може вилучатись з-під поверхні планети.

В реальних умовах заповнення оболонки водою могло б бути здійснено роботами заздалегідь. У свою чергу, при швидкості вилучення в один метр кубічний води в день заповнення пішло б 400 діб. Надлишок сировини дозволить розширити внутрішню площу споруди, а регуляція температури може здійснюватися за допомогою шару вуглекислого газу між стінками будівлі.

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NASA планує здійснити пілотований політ до Червоної планети до 2030 року.

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Раніше фахівці NASA провели випробування нових теплових екранів для космічних кораблів, які дозволять захистити корабель від спеки під час занурення в атмосферу планети і зробити уповільнення на необхідній висоті під час висадки на Марс.