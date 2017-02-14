Вчені запропонували лікувати рак мозку за допомогою вірусу сказу

Вірус сказу здатний проникати через гематоенцефалічний бар'єр.

Вірус сказу допоможе боротися з раковими пухлинами Lenta.ru

Вчені запропонували використовувати вірус сказу для доставки протипухлинних наночастинок і знищення ракових клітин . Стаття з висновками вчених була опублікована в журналі Advanced Materials

Вірус сказу, проникаючи в організм при укусі тварини, заражає нейрони і рухається по нервових волокнах до самого мозку. Більше того, вірус здатний проникати через гематоенцефалічний бар'єр, який захищає тканини мозку від небезпечних агентів в крові. Разом з тим, цей бар'єр ускладнює доставку в мозок лікарських речовин. Тепер же дослідники запропонували використовувати вірус сказу для його подолання.

Ще у 2015 році дослідники з США продемонстрували наночастинки з PLGA (полімеру молочної та гліколевої кислот), покриті глікопротеїном RVG29, який вірус сказу використовують для проникнення через гематоенцефалічний бар'єр. Такі частинки вводили мишам ін'єкцією в хвостову вену і вже через дві години виявлялися в тканинах центральної нервової системи.

Тепер же дослідники запропонували новий спосіб використання вірусу сказу. Учені також використовували вірусний глікопротеїн, але наночастинки виготовили із золотих наностержнів. Покриті поліетиленгліколем (PEG), вони не тільки несли окремі молекули вірусу, але і наслідували його загальній формі – паличкоподібної, з помірними розширеннями на кінцях. На думку авторів, це збільшило площу поверхні, якою наночастки взаємодіють з клітинами, які беруть участь у створенні гематоенцефалічного бар'єру, і ще це полегшило їхнє проникнення до цілі.

Такі золоті наночастинки не несуть лікарських засобів, зате вони можуть використовуватися самі по собі. Золоті наностержни, що відмінно поглинають лазерне випромінювання певної довжини хвилі, нагріваються, вбиваючи навколишні клітини пухлини і не впливаючи на інші частини організму. Цей механізм вчені продемонстрували в експерименті на мишах, знову ввівши їм у хвіст препарат "вирусоподібних" наночастинок і використавши інфрачервоний лазер. Промінь проходив крізь тканини організму, нагріваючи наночастки до 50 °С і знищуючи ракові клітини. Розміри пухлини у піддослідних тварин зменшилися вдвічі, а у пари мишей зникли зовсім.

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