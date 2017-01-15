Вчені за допомогою стовбурових клітин повернули зір сліпим мишам

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Зір відновився у половини піддослідної групи мишей.

Вчені змогли повернути зір мишам N+1

Японські вчені провели успішний експеримент з пересадки стовбурових клітин у сітківку ока для відновлення зору у сліпих мишей. У результаті зір вдалося відновити половині піддослідної групи мишей з термінальною стадією деградації сітківки. Результати досліджень вчених були опубліковані в журналі Stem Cell Reports.

Термінальна стадія деградації сітківки є основною причиною втрати зору у людей похилого віку. На даний момент немає ефективних методів лікування цього захворювання, існуючі підходи можуть лише ненадовго сповільнити прогресування хвороби.

У новій роботі вчені "переписали" генетичний код клітин шкіри дорослих мишей так, щоб клітини перейшли в ембріонально-подібний стан, і потім конвертували ці плюрипотентні стовбурові клітини в тканину сітківки. Після пересадки сліпим мишам отримані тканини утворили фоторецептори, які встановили прямий контакт з сусідніми клітинами сітківки. Проведений експеримент підтвердив, що нова тканина здатна сприймати світлові сигнали і передавати їх сусіднім хазяйським клітинам, які передають сигнал в мозок.

В результаті зір вдалося повернути половині піддослідної групи мишей.

Раніше повідомлялося про те, що британські вчені отримали дозвіл на застосування методів генної інженерії для досліджень ранніх стадій розвитку ембріонів, спрямованих на підвищення виживання плода. Раніше за дозволом звернулася співробітниця Лондонського інституту Френсіса Кріка Кеті Ніакан для дослідницького проекту ранніх стадій розвитку ембріонів.