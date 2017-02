Вчені за допомогою річних кілець дерев дізналися про давній сонячний спалах

Спалах на Сонці стався близько семи тисяч років тому.

У 5480 році до нашої ери на Сонці стався потужний спалах NASA

Вчені заявили про те, що їм за річними кільцями дерев вдалося отримати дані про потужний сонячний спалах , який стався сім тисяч років тому, і про кілька менш інтенсивних спалахів. Висновки вчених були опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Перший з цих спалахів датується 5480 роком до нашої ери. Причини його появи невідомі, але він призвів до різких змін у магнітної активності Сонця. Як підкреслюють дослідники, подібних спалахів в історії людства не було.

Висновки вчених були зроблені на підставі аналізу річних кілець сосен в Каліфорнії, які можуть рости тисячі років. Як і в інших дерев, в деревині їхніх стовбурів можна виявити залишки поглинутого вуглецю з атмосфери, в тому числі – вуглецю-14, кількість якого в атмосфері зростає при слабкій сонячній активності.

У ході дослідження вчені виявили три різких перепади концентрації вуглецю-14 в річних кільцях сосни. Найсильніший сонячний спалах відбувся у 5480 році до н. е., більш слабкі - 775 і 994 роках н. е. Результати були перевірені в трьох різних лабораторіях в Японії, США і Швейцарії.

Раніше NASA представило вражаюче тридцятихвилинне відео, на якому зображено Сонце в форматі Ultra HD. Відео показує активність на Сонці, недоступну для спостереження без спеціального обладнання.