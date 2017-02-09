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Вчені за допомогою річних кілець дерев дізналися про давній сонячний спалах

9 лютого в 05:05

Спалах на Сонці стався близько семи тисяч років тому.

солнце
У 5480 році до нашої ери на Сонці стався потужний спалах
NASA
Вчені заявили про те, що їм за річними кільцями дерев вдалося отримати дані про потужний сонячний спалах, який стався сім тисяч років тому, і про кілька менш інтенсивних спалахів. Висновки вчених були опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Перший з цих спалахів датується 5480 роком до нашої ери. Причини його появи невідомі, але він призвів до різких змін у магнітної активності Сонця. Як підкреслюють дослідники, подібних спалахів в історії людства не було.

Висновки вчених були зроблені на підставі аналізу річних кілець сосен в Каліфорнії, які можуть рости тисячі років. Як і в інших дерев, в деревині їхніх стовбурів можна виявити залишки поглинутого вуглецю з атмосфери, в тому числі – вуглецю-14, кількість якого в атмосфері зростає при слабкій сонячній активності.

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У ході дослідження вчені виявили три різких перепади концентрації вуглецю-14 в річних кільцях сосни. Найсильніший сонячний спалах відбувся у 5480 році до н. е., більш слабкі - 775 і 994 роках н. е. Результати були перевірені в трьох різних лабораторіях в Японії, США і Швейцарії.

Раніше NASA представило вражаюче тридцятихвилинне відео, на якому зображено Сонце в форматі Ultra HD. Відео показує активність на Сонці, недоступну для спостереження без спеціального обладнання.

За матеріалами: gazeta.ru
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Теги Сонце спалах вчені
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