Вчені визначили один з основних чинників старіння

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Протеїн TZAP впливає на довжину теломер.

Вчені виявили основний фактор старіння

Вчені заявили про те, що їм вдалося виявити протеїн, який грає ключову роль в клітинному старінні . Про висновки дослідників повідомляє EurekAlert!

Дослідники відкрили протеїн TZAP, який зв'язує кінці хромосом і визначає довжину теломер, фрагментів ДНК, які захищають кінці хромосом. Довжина теломер грає ключову роль в організмі, оскільки вони визначають тривалості життя клітин.

За словами одного з авторів роботи Лаззеріні Денчи, "цей білок встановлює верхню межу довжини теломер. Це дозволяє клітинам розмножуватися, але не занадто багато".

Теломери виконують захисну функцію. З дитинства їхні розміри поступово скорочуються: в середньому в два рази до зрілого віку і в чотири — літньому. Це вважається однією з причин старіння організму людини. Скорочення темпів деградації теломер, таким чином, прямо пов'язано зі збільшенням тривалості життя.

Раніше повідомлялося про те, що вчені знайшли білок, введення якого допоможе зупинити старіння. Випробування на мишах підтвердили, що введення в організм "омолоджуючого" білка помітно покращує фізичний стан тварин. Також у літніх гризунів різко знижувалися шанси померти від серцевих захворювань. Дане відкриття дає людям надію на те, що вони зможуть жити довше.