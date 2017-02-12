Вчені визначили час життя протопланетного диска Сонця

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На те, щоб з протопланетного диска сформувалися планети, знадобилося чотири мільйони років.

Планети сформувалися з протопланетного диска за чотири мільйони років NASA

Вчені з Массачусетського технологічного інституту заявили про те, що їм вдалося встановити термін існування Сонячного протопланетного диска, з якого були сформовані планети системи. Про висновки вчених повідомляє EurekAlert!

Близько 4,6 мільярдів років тому величезна хмара з водню і пилу вибухнула під власною вагою і утворила диск, що отримав назву сонячна туманність. Більша частина речовини зосередилася у центрі і сформувала Сонце, а з іншої матерії були утворені планети та інші об'єкти системи. Тепер вченим вдалося встановити, що на формування планет з туманність знадобилося чотири мільйони років.

Висновки вчених були зроблені на підставі аналізу стародавніх метеоритів, які були сформовані 4,63 мільярда років тому. Аналіз показав, що сонячна туманність існувала впродовж трьох-чотирьох мільйонів років. Варто відзначити, що раніше час життя протопланетного диска Сонця оцінювалося в проміжку від одного до 10 мільйонів років.

Раніше вчені припустили, що Юпітер викинув з Сонячної системи іншу велику планету. На думку вчених, зникла планета ставилася до того ж класу, що і Нептун і Уран. Вона була гігантом, але не газовим гігантом, як Юпітер і Сатурн, а крижаним – набагато більш щільним і масивним. Юпітер міг викинути цю планету Сонячної системи під час близького сходження.