Вчені виявили "зіркову" атмосферу у "теплого Нептуна"

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Атмосфера екзопланети складається з гелію і водню.

У "теплого Нептуна" знайдена "зоряна" атмосфера NASA

Вчені за допомогою даних, отриманих телескопами "Хаббл" і "Спітцер", виявили у далекої планети HAT-P-26b примітивну атмосферу, яка складається з водню і гелію. Як повідомляється на сайті NASA , екзопланета розташовується на відстані 437 світлових років від Землі і обертається навколо зірки, вік якої перевершує вік Сонця в два рази.

Отримані дані є найбільш повною інформацією про "теплий Нептун" - екзопланету розмірами з Нептун, яка обертається близько до своєї зірки. Згідно з новими даними, атмосфера HAT-P-26b відносно позбавлена хмар, але у ній виявлені свідоцтва присутності води, незважаючи на те, що екзопланета не є водним світом.

Для вивчення атмосфери екзопланети дослідники використовували транзитний метод: спостереження за планетою, коли вона проходить по диску світила. У даному випадку вчені об'єднали дані чотирьох транзитних спостережень "Хаббла" і двох – "Спітцера".

Раніше повідомлялося про те, що вчені відкрили екзопланету з орбітою, що суперечить теоретичним моделям. Обертаючись навколо досить невеликої зірки, вона відхилена від площини обертання зірки на 76%. Планета має масу, близьку до маси Юпітера, але розташовується на більш близькій відстані до зірки.