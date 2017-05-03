Вчені виявили в печінці людини "гормон ласунів"

З потягом до солодкої їжі пов'язаний гормон апетиту.

У печінці людини знайдений гормон, що відповідає за тягу до солодкого

Вчені заявили про те, що гормон апетиту FGF21, який виділяється печінкою, пов'язаний з непереборним потягом до солодкої їжі. Як стверджують дослідники, носії його мутантної версії стають ласунами. Висновки вчених були опубліковані в журналі Cell Metabolism.

Гормон FGF21 відомий біологам давно. Раніше вчені вважали, що це речовина виділяється печінкою під час обіду і допомагає тілу плавно змінювати рівень інсуліну, готуючи організм до припливу глюкози та інших речовин. Пізніше дослідники виявили, що відключення гена, пов'язаного з виробництвом FGF21, призводило до вкрай цікавих наслідків в організмі мишей і мавп. Тварини перетворювалися на справжніх ласунів і їли солодку їжу фактично безперервно, навіть якщо давно були ситі. Введення гормону в тіло цих мишей приводив до зворотних наслідків — солодке переставала цікавити їх в принципі.

Пізніше дослідники вирішили перевірити, чи відіграє цей гормон таку ж роль в організмі людини. Для цього вчені проаналізували дані по дієті майже 6,5 тисячі добровольців, які брали участь у проекті Inter99, і зібрали проби ДНК для порівняння структури FGF21.

Виявилося, що FGF21 дійсно управляє тягою до солодкого і серед людей. Дослідникам вдалося виділити один варіант гена, rs838133, наявність двох копій якого в ДНК помітно підвищувала ймовірність того, що людина була ласуном.

Дослідники також встановили, що наявність мутації в FGF21 було пов'язане з двома іншими вадами — тягою до алкоголю і тютюну. Як вважають дослідники, це пояснюється тим, що FGF21 і пов'язані з ним гормони безпосередньо діють на центр задоволення в мозку людини і змінюють його роботу.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили в мозку людини "гени інтелекту". У ході досліджень вчені встановили, що ці гени в зміненому стані можуть призвести до епілепсії та когнітивного дисбалансу.