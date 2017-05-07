Вчені виявили у Франції рештки унікальної морської рептилії

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Рептилія жила на Землі близько 90 мільйонів років тому.

Вчені виявили у Франції останки стародавньої рептилії strana.ru

Вчені виявили в департаменті Мен і Луара на заході Франції рештки унікальної морської рептилії , повідомляє радіостанція France Info.

На думку дослідників, рептилія жила на Землі близько 90 мільйонів років тому. За словами палеонтолога Пеггі Вінсан, до цього моменту вчені "не знали нічого, або лише розрізнені маленькі деталі" про групі плезиозаврів в Європі в цей період. До цього останки рептилій такого віку були знайдені тільки в Північній Америці та Африці.

Вчені припускають, що знайдений хижак мігрував.

Раніше палеонтологи заявили про виявлення найдавнішої відомої нервової системи у стародавніх скам'янілостях, вік яких становить 520 мільйонів років. Виявлені в Південному Китаї рештки належали представникам кембрійського періоду, що породили членистоногих, включаючи комах, павуків і ракоподібних.