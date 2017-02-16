Вчені виявили сьомий континент Землі

Площа Зеаландії складає 4,9 мільйона квадратних кілометрів.

Нова Зеландія і Нова Каледонія є частиною одного континенту

Група геологів з Австралії і Нової Зеландії заявили про те, що їм вдалося виявити сьомий континент Землі, що отримав назву Зеаландія. Про відкриття вчених повідомляється на сайті Геологічного товариства Америки.

У ході дослідження вчені вивчили геолого-геофізичні дані окремої ділянки земної кори і прийшли до висновку про те, що Нова Зеландія і Нова Каледонія – це не ізольовані острівні ланцюги, а частина одного континенту, 94% поверхні якого приховано під водою.

Вчені назвали континент Зеаландією і стверджують, що його площа становить 4,9 мільйона квадратних кілометрів. Раніше Зеаландія була частиною надконтиненту Годвана.

"Це не раптове відкриття, а поступове усвідомлення. Наприклад, 10 років тому у нас не було б накопичених даних або впевненості в інтерпретації, щоб написати цю статтю", - стверджують дослідники.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили загадкові спалахи, які можуть бути доказоміснування паралельного Всесвіту. Світіння було виявлено під час аналізу карти реліктового випромінювання, яке також називають "Луною Великого вибуху".