Вчені виявили рештки організму, що жив на Землі 545 мільйонів років тому

Рештки організму були виявлені в породах, які відносяться до періоду едіакарію.

Вчені виявили рештки організму, що жив близько 545 мільйонів років тому strana.ru

Аргентинські вчені виявили рештки організму, який жив на Землі близько 545 мільйонів років тому. Знахідка була зроблена в кар'єрі поблизу містечка Олаварія в провінції Буенос-Айрес, повідомляє агентство Telam.

Рештки були виявлені в породах, що відносяться до періоду едіакарія (635-541 мільйон років тому). "Ми знайшли відбиток організму, у якого є структура. Ми не знаємо, чи була це тварина або рослина, оскільки для цієї епохи не існує визначення тварини як такої. Як правило, ми говоримо про рослинні організми. Але називати його так теж не зовсім вірно, тому ми кличемо його біота", - розповіла геолог Марія Хулія Арроуй.

За словами дослідника, проведені аналізи показали, що організм жив у докембрийський період. До цього рештки істот з тієї ж епохи були виявлені в Парагваї і Бразилії, але вчені наполягають, що копалини, знайдені в Аргентині, більш давні.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили рештки гігантського доісторичного чудовиська. Схожа на крокодила тварина тероризувала живих істот на Землі близько 130 мільйонів років тому.