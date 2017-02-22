Вчені виявили природний механізм уповільнення старіння

Дослідники знайшли ряд генів, пов'язаних з циркадними ритмами.

Вчені виявили гени, пов'язані з циркадними ритмами

Вчені заявили про те, що їм вдалося виявити 25 генів , пов'язаних з циркадними ритмами, які "включаються" тільки в зрілому віці в період стресу, коли вони найбільш потрібні для підтримки життєво важливих функцій, повідомляє EurekAlert!

Відкриття дозволило вченим виявити невідомий раніше механізм реагування на стрес і може пояснити те, чому процес старіння часто прискорюється, коли відбувається збій в роботі "біологічного годинника". Крім того, відкриття генів дозволить уповільнити старіння і подолати наслідки серйозних хвороб.

Як заявляють автори дослідження, старіння пов'язане з нейродегенерацією, втратою пам'яті та іншими проявами, які поглиблюються в результаті порушення циркадних ритмів. Виявлені гени є природною реакцією на ці процеси і захищають нервову систему.

Варто відзначити, що свої досліди вчені проводили на мухах-дрозофілах, але вважають, що висновки справедливі і для людини. Це пов'язано з тим, що біологічні процеси, що відповідають за циркадні ритми, у плодових мушок і людини контролюють подібні групи генів, йдеться в дослідженні.

Раніше повідомлялося про те, що вчені знайшли білок, введення якого допоможе зупинити старіння. Випробування на мишах підтвердили, що введення в організм "омолоджуючого" білка помітно покращує фізичний стан тварин. Також у літніх гризунів різко знижувалися шанси померти від серцевих захворювань. Дане відкриття дає людям надію на те, що вони зможуть жити довше.