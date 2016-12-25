Вчені виявили під землею доісторичну стійку до антибіотиків бактерію

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Бактерія знайдена на глибині 305 метрів.

Стародавня бактерія стійка до 18 видів антибіотиків New Scientist

Вчені виявили в одній з найглибших печер на Землі стародавній штам бактерії Paenibacillus, який є стійким до навіть найсильніших антибіотиків. Результати досліджень вчених були опубліковані в журналі Nature Communications.

Бактерія провела в печері Лечугилья в штаті Нью-Мексико на глибині 305 метрів близько чотирьох мільйонів років. В результаті аналізів вчені встановили, що вона резистентна до 18 видів антибіотиків, включаючи новітні розробки. Це свідчить про те, що механізми, які забезпечують стійкість бактерій, з'явилися задовго до того, як люди почали використовувати антибіотики.

Раніше повідомлялося про те, що бактерії навчилися протистояти антибіотикам "останньої надії". Це означає, що незабаром можлива поява бактерій, стійких до всіх відомих типів ліків, і такі гени стійкості вже помічені у бактерій, які вражають людей.