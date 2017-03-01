Вчені виявили найдавнішу відому скам'янілість

Вік слідів бактерій оцінюється у 3,8 мільярда років.

Вчені виявили сліди бактерій віком 3,8 мільярда років strana.ru

Вченіканадській частині Гудзонової затоки скам'янілі мікроскопічні филаменти і трубочки, які були утворені залізобактеріями. Скам'янілості були знайдені у відкладеннях кварцу в супракрустальному поясі Нуввуагітук (Nuvvuagittuq Supracrustal Belt, NSB), вік якого оцінюється від 3,77 до 4,30 мільярдів років. Про свою знахідку дослідники повідомили в журналі Nature.

В ту епоху місцевість являла собою систему підводних гідротермальних джерел – ландшафт, який вважається одним з найбільш ймовірних центрів розвитку раннього життя. До недавнього часу найдавніші скам'янілості були виявлені в Австралії і датовані більш раннім періодом 3,46 мільярда років, а їхнє біологічне походження залишалося під питанням.

Автори нової знахідки приділили особливу увагу доведенню природи нової скам'янілості. Вони розглянули різні можливості формування таких гематитових філаментів і трубочок в ході геохімічних процесів, при різних температурі і тиску, показавши, що все це навряд чи могло спрацювати в даному випадку.

З іншого боку, за характером розгалуження ці структури дуже близькі до тих слідів, які залишають сучасні бактерії, що мешкають біля гідротермальних джерел, більш "м'яких" мінералах, таких як апатит або графіт. Крім того, в NSB в оточуючих знахідку мінералах автори помітили характерні бульбашки, схожі на сліди впливу окислюючих залізовмісні мінерали мікробів.

Знахідка дає надію на виявлення слідів життя на Марсі, оскільки в той час, коли жили мікроби, сліди яких вдалося зафіксувати вченим, Червона планети була повна води і, можливо, мікроскопічної життя.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили рештки унікального арктичного динозавра, який отримав назву Ugrunaaluk kuukpikensis, що означає "стародавня тварина річки Колвілл". У довжину даний динозавр досягав близько 7,5 м. У часи Ugrunaaluk kuukpikensis Арктика була вкрита хвойними лісами, а середньорічна температура була +7 градусів за Цельсієм.