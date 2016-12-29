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Вчені виявили на Марсі незвичайні фіолетові камені

29 грудня в 18:14

Булижники розташовуються в кратері Гейл.

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Незвичайні фіолетові камені розташовуються на схилах гори Шарп
NASA
Марсохід Curiosity виявив на Марсі незвичайні камені фіолетового кольору, які розташовуються на схилах гори Шарп у кратері Гейл, хімічний склад якого допоміг дослідникам зрозуміти, яким чином з поверхні Марса випарувалася вода.

Спираючись на дані аналізу невеликих вкраплень фіолетових порід, які були виявлені раніше, геологи припускають, що ці белижники складаються з гематиту – рідкісної для Марса вулканічної породи, яка широко зустрічається на Землі.

На даний момент марсохід перебуває на тимчасовій стоянці, пов'язаній з настанням різдвяних свят. 3 січня, як очікують науковці, він продовжить сходження до вершини гори в центрі кратера Гейл і наблизиться до фіолетових каменів, які будуть "обстріляні" з лазерної гармати ChemCam для вивчення їх хімічного складу.

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У вересні 2015 року фахівці NASA провели прес-конференцію, під час якої розповіли про те, що знайшли свідчення існування рідкої води на поверхні Марса. Пізніше агентством було представлене анімаційне відео, яке моделює рух потоків води на Червоній планеті.

За матеріалами: РИА Новости
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Теги Марс вчені Curiosity
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