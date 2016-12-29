Вчені виявили на Марсі незвичайні фіолетові камені

Булижники розташовуються в кратері Гейл.

Незвичайні фіолетові камені розташовуються на схилах гори Шарп NASA

Марсохід Curiosity виявив на Марсі незвичайні камені фіолетового кольору, які розташовуються на схилах гори Шарп у кратері Гейл, хімічний склад якого допоміг дослідникам зрозуміти, яким чином з поверхні Марса випарувалася вода.

Спираючись на дані аналізу невеликих вкраплень фіолетових порід, які були виявлені раніше, геологи припускають, що ці белижники складаються з гематиту – рідкісної для Марса вулканічної породи, яка широко зустрічається на Землі.

На даний момент марсохід перебуває на тимчасовій стоянці, пов'язаній з настанням різдвяних свят. 3 січня, як очікують науковці, він продовжить сходження до вершини гори в центрі кратера Гейл і наблизиться до фіолетових каменів, які будуть "обстріляні" з лазерної гармати ChemCam для вивчення їх хімічного складу.

У вересні 2015 року фахівці NASA провели прес-конференцію, під час якої розповіли про те, що знайшли свідчення існування рідкої води на поверхні Марса. Пізніше агентством було представлене анімаційне відео, яке моделює рух потоків води на Червоній планеті.