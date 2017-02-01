Вчені виявили на дні Індійського океану загиблий континент

Континент колись знаходився між Індією і Мадагаскаром.

У породі острова Маврикій виявлені свідоцтва існування стародавнього континенту

заявили про те, що їм вдалося виявити рештки континенту, який розташовувався між Індією і Мадагаскаром і зник 84 мільйони років тому. Висновки вчених були опубліковані в журналі Nature Communications.

Плита невеликого континенту розташовувалася між Індією і Мадагаскаром до розпаду суперконтиненту Годвана близько 200 мільйонів років тому. Тепер же палеонтологи стверджують, що їм вдалося виявити залишки цієї плити на сучасному острові Маврикій.

Маврикій – вулканічний острів, який сформувався в результаті виверження вулкана приблизно 8-9 мільйонів років тому. Разом з тим, дослідникам вдалося виявити в його породах речовину, вік якої складає близько трьох мільярдів років. Більш того, виявлений мінерал – циркон, який характерний саме для континентальних порід.

Вперше сліди циркону були виявлені на Маврикії кілька років тому, але тоді вони були знайдені в піску і могли бути занесені морською водою з найближчого континенту. Однак на цей раз знахідка зроблена безпосередньо в застиглих породах самого острова. "Той факт, що ми виявили тут циркон відповідного віку, вказує, що під Маврикієм знаходяться древні породи, які можуть мати лише континентальне походження", – підкреслює один з дослідників Луїс Ешваль.

На думку дослідників, важкі рештки континентальної плити, які затонули під Індійським океаном, можуть пояснювати ряд гравітаційних аномалій, які спостерігаються над ним. "Континент Маврикій" міг розпастися через рух Мадагаскару в бік від Індії до Африки, ближче до якої він розташовується сьогодні. Можливо, інші його частини будуть знайдені і на сусідніх з Маврикієм островах Індійського океану.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили загадкові спалахи, які можуть бути доказоміснування паралельного Всесвіту. Світіння було виявлено під час аналізу карти реліктового випромінювання, яке також називають "Луною Великого вибуху".