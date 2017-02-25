Вчені виявили гігантського пінгвіна – ровесника динозаврів

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Вага пінгвіна досягала 120 кілограм.

Вчені виявили гігантського предка пінгвіныв

Вчені виявили в Новій Зеландії останки гігантського пінгвіна, який жив на Землі близько 60 мільйонів років тому. Як повідомляє Science Daily , знахідка вважається найдавнішими рештками пінгвіна, виявленими на даний момент.

Як відзначають дослідники, зріст виявленого пінгвіна досягав 150 сантиметрів, тобто він був майже таким же великим, як Anthropornis nordenskjoeldi – найбільший відомий викопний пінгвін, що мешкав 45-33 мільйона років тому.

Вченим вдалося встановити, що відкритий вид пересувався на двох кінцівках, перевалюючись з однієї на іншу, як і сучасні представники даного виду. На думку дослідників, це означає, що пінгвін був білш прогресивним, ніж його родичі.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили рештки унікального арктичного динозавра, який отримав назву Ugrunaaluk kuukpikensis, що означає "стародавня тварина річки Колвілл". У довжину даний динозавр досягав близько 7,5 м. У часи Ugrunaaluk kuukpikensis Арктика була вкрита хвойними лісами, а середньорічна температура була +7 градусів за Цельсієм.