Вчені виявили чотири обмілілих озера під льодами Антарктиди

Вода з озер потрапляє в море Амундсена.

В Антарктиді знайдено чотири прихованих озера rus-img2.com

Вчені виявили в надрах Антарктиди чотири обмілілих озера. Відкриття було зроблено за допомогою супутника CryoSat, повідомляється на сайті Європейського космічного агентства

Чотири пов'язаних між собою озера розташовуються під льодовиком Туейтс, який знаходиться недалеко від моря Амундсена. З червня 2013 по січень 2014 року вода з них потрапляла в море через підмивання талою водою верхньої основи льодовика.

Як відзначають дослідники, озера були знайдені в різних частинах Антарктиди і зазвичай вони пов'язані з таненням льодовиків. Разом з тим, це перший відомий випадок, коли вода з озер потрапляла в море Амундсена. На думку вчених, спустошення озер відбувається кожні 20-80 років.

Вода, яка накопичується під крижаним покривом, грає велику роль в тому, наскільки швидко лід потрапляє в море, оскільки вона зменшує тертя між льодами і породами.

Українські вчені заявили про те, що озонова діра збільшує стіну, яка захищає Антарктику від повітря з теплих широт. Її зникнення може призвести до того, що потепління в Антарктиді буде йти ще більш швидкими темпами. Детальніше про процеси, що відбуваються в Антарктиді, та дослідження українських вчених читайте у статті Лідії Суржик та Володимира Драбчука "Українська Антарктида".