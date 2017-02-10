Вчені виявили чотири обмілілих озера під льодами Антарктиди

Вода з озер потрапляє в море Амундсена.
Чотири пов'язаних між собою озера розташовуються під льодовиком Туейтс, який знаходиться недалеко від моря Амундсена. З червня 2013 по січень 2014 року вода з них потрапляла в море через підмивання талою водою верхньої основи льодовика.
Як відзначають дослідники, озера були знайдені в різних частинах Антарктиди і зазвичай вони пов'язані з таненням льодовиків. Разом з тим, це перший відомий випадок, коли вода з озер потрапляла в море Амундсена. На думку вчених, спустошення озер відбувається кожні 20-80 років.
Вода, яка накопичується під крижаним покривом, грає велику роль в тому, наскільки швидко лід потрапляє в море, оскільки вона зменшує тертя між льодами і породами.
Українські вчені заявили про те, що озонова діра збільшує стіну, яка захищає Антарктику від повітря з теплих широт. Її зникнення може призвести до того, що потепління в Антарктиді буде йти ще більш швидкими темпами. Детальніше про процеси, що відбуваються в Антарктиді, та дослідження українських вчених читайте у статті Лідії Суржик та Володимира Драбчука "Українська Антарктида".DT.UA