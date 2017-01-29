Вчені виміряли швидкість розширення Всесвіту

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Дослідники визначили значення постійної Хаббла.

Вчені виміряли значення постійної Хаббла NASA

Група вчених за допомогою телескопа "Хаббл" і низки наземних телескопів визначили значення постійної Хаббла – однієї з фундаментальних постійних, які описують Всесвіт , повідомляється на сайті NASA

У ході дослідження вчені спостерігали за масивними галактиками, які розташовуються між Землею і далекими квазарами. Світло від квазарів переломлюється навколо мас галактики через ефект гравітаційного лінзування.

Оскільки галактики викривляють світ нерівномірно, деякі зображення квазара запізнюються одне за іншим. З-за того, що багато квазари змінюють свою яскравість, дослідники можуть виміряти швидкість затримки. Ці вимірювання і дозволяють точно визначити постійну Хаббла.

Отримане дослідниками значення дорівнює приблизно 72 кілометрів на секунду на мегапарсек.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили загадкові спалахи, які можуть бути доказоміснування паралельного Всесвіту. Світіння було виявлено під час аналізу карти реліктового випромінювання, яке також називають "Луною Великого вибуху".