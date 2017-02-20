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Вчені відтворили зовнішність вбитого 1400 років тому чоловіка

20 лютого в 13:16

Горець був убитий в шотландській печері ще у VI столітті.

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Чоловік був убитий між 430 і 640 роками нашої ери
University of Dundee
Групі палеонтологів вдалося відновити зовнішній вигляд горця, який був убитий в шотландській печері 1400 років тому. Як повідомляється на сайті Університету Данді, скелет був знайдений в незвичайній позі зі схрещеними ногами, а його кінцівки були придавлені великими каменями.

У ході дослідження вчені встановили, що чоловік отримав п'ять важких ударів по голові, які і стали причиною його смерті. За словами дослідників, перший удар був нанесений предметом з круглим перетином і переламав зуби з правої сторони щелепи. Другий, мабуть, тим же предметом – чимось на зразок палиці – і зламав щелепу зліва. Третій удар збив покійного з ніг і був нанесений в щелепу. Четвертий був спрямований на те, щоб добити людину, що впала, проломивши їй голову. Нарешті, п'ятий удар був нанесений третім видом зброї і пробив ще один отвір у черепі.

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За допомогою радіовуглецевого датування вчені встановили, що смерть чоловіка настала між 430 і 630 роками нашої ери. Мотиви ж злочину, як і вбивці чоловіка на даний момент невідомі.

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University of Dundee

Раніше вченим вдалося відновити зовнішність стародавньої єгиптянки, яку назвали Меританум (кохана Анума), за її мумією, вік якої оцінюється приблизно у дві тисячі років.

За матеріалами: DT.UA
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Теги вчені смерть печера
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