Вчені створили штучний інтелект, здатний обіграти професійних гравців у покер

Створений штучний інтелект здатний виграти в одній з найскладніших версій гри.

Штучний інтелект здатний обіграти професійних гравців у покер 4pda.ru

Дослідники з Альбертського університету у співпраці з представниками двох чеських університетів створили штучний інтелект , здатний обіграти професійних гравців у безлімітний техаський холдем – одну з найскладніших версій покеру, повідомляє The Verge

У 2008 році розробники створили штучний інтелект, який обіграв професійних гравців у лімітний техаський холдем – простішу версію гри. У 2015 вчені удосконалили програму: вона зіграла один-на-один з 33 гравцями в покер і виграла у них з великим відривом. Тепер же дослідники стверджують, що створили більш досконалу версію гри, яка здатна здобути перемогу в безлімітний техаський холдем.

Як відзначають дослідники, система не намагається прорахувати всю гру наперед, оскільки в ній існує безліч варіантів. Замість цього штучний інтелект використовує систему глибокого навчання для того, щоб удосконалити свій інтуїтивний підхід.

Раніше повідомлялося про те, що штучний інтелект зрівнявся в тесті IQ з чотирирічними дітьми. Автори використали тест WPPSI третього видання, який застосовується для дітей віком від 2,5 до 7 років. Щоб адаптувати видання для комп'ютерної програми, вчені використовували додаткові модулі, що переводять текстовий питання в набір ключових слів.