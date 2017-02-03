Вчені створили клітини-вбивці пухлин мозку

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Клітини змогли зменшити пухлину мозку в 20-50 разів.

Пухлина мозку зменшили в 20-50 разів Lenta.ru

Вчені з Університету штату Північна Кароліна розробили клітини, здатні цілеспрямовано переміщатися в тканинах мозку і знищувати пухлини , зокрема, гліобластому. Результати досліджень вчених були опубліковані в журналі Science Translational Medicine.

Вчені вирішили використовувати здатність клітин мігрувати до гліобластоми, щоб створити транспорт, який доставляє лікарські препарати. Для цього вони застосували специфічні хімічні сполуки, які перепрограмують звичайні клітини шкіри, роблячи їх індукованими стовбуровими iNSC.

Після цього дослідники помістили отриманий біологічний матеріал в спеціальні ємності, щоб перевірити, чи стовбурові клітини переміщатися в бік пухлинної тканини. Виявилося, що iNSC дійсно рухаються до злоякісних клітин зі швидкістю 50 мікрон за 22 години.

На другому етапі експерименту, біологи внесли всередину стовбурових клітин протиракові препарати. У підсумку iNSC, які досягли пухлин, змогли за місяць зменшити розміри новоутворень у 20-50 разів. Це продовжило життя хворим гризунам у два рази.

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