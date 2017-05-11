Вчені спостерігали хвилі на лавовому озері супутника Юпітера

Хвилі найбільшого на Іо моря лави розходяться двома спіралями.
Супутник Юпітера Іо відомий як найбільш вулканічно активне тіло Сонячної системи. Потужні приливні сили, які діють на супутник в гравітаційному полі Юпітера, змушують Іо вивергатися постійно.
У 2015 році астрономи помітили на Іо найбільшу вулканічну западину – Патеру Локі, розміри якої сягають 250 кілометрів. Западина активно випромінює: на неї припадає 10-20% тепла Іо. Кожні 400-600 днів западина робиться то яскравіше, то тьмяніше.
Вважається, що це відбувається через охолодження лави на поверхні озера. Затвердівши, в якийсь момент вона цілими шарами йде на глибину, знову відкриваючи шари гарячої рідкої лави і відгукуючись на навколишніх областях хвилями, що рухаються на швидкості 1-2 кілометрів на годину. Інша гіпотеза коливань яскравості Патери Локі і хвиль на неї вказує на те, що в озері досі можуть тривати приховані під поверхнею виверження.
Дослідники склали теплову карту поверхні лавового озера з роздільною здатністю вдесятеро більшою, ніж було доступно досі. Ця карта показала, що від порівняно холодного центру Патери Локи в той момент йшли відразу дві хвилі, що з'явилися у різний час: одна в напрямку годинникової стрілки, інша – проти.
Повний "обхід" озера ці хвилі здійснюють за 180-230 днів. Пояснити причини появи подібних хвиль вчені на даний момент не можуть.
Раніше NASA опублікувало відео Юпітера в дозволі 4K. NASA зробило відеозапис Юпітера з фотографій, які були зроблені телескопом "Хаббл" в різні роки. Зіставлення фотографій дозволило створити нову карту Юпітера і простежити за змінами на планеті. Зокрема, з'ясувалося, що Велика червона пляма Юпітера змінюється в розмірах: за земний рік її розмір по довгій осі скоротився на 240 км.Naked Science