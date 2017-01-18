Вчені розробили стратегію "повернення до життя" туранського тигра

Туранські тигри вимерли через окультурення земель у заплавах річок і знищення радянською владою.

Офіційне зникнення туранских тигрів датується 1970 роком

Міжнародна група вчених представила стратегію відновлення туранського тигра, який вимер в ХХ столітті. Результати досліджень вчених були опубліковані в журналі Biological Conservation.

Туранський тигр – підвид тигрів, який жив на Кавказі, Північному Ірані і Середній Азії. Основними причинами його зникнення називаються окультурення земель у заплавах річок і знищення радянською владою, яке було зумовлене потенційною небезпекою цього виду, хоча місцеві жителі не розглядали тварин як загрозу. Офіційне зникнення туранського тигра датується 1970 роком.

Раніше вчені довели, що туранський тигр генетично близький до амурського, який на даний момент знаходиться на межі зникнення. Теоретично це дозволяє відновити популяції обох видів за рахунок зведення в один.

У новому дослідженні вчені встановили, що туранський тигр займав територію 800-900 тисяч квадратних кілометрів, або дві-три особини на 100 квадратних кілометрів. Туранські тигри жили в очеретяних заростях поблизу природних водойм — струмків або річок. На думку авторів, передбачуване місце розташування національного парку для реінтродукції в районі озера Балшах (південний берег) відповідає цим вимогам. Також для розведення хижаків підходить дельта річки Ілі, що впадає в озеро. Загальна площа зазначених територій оцінюється в 7 тисяч квадратних кілометрів.



За оцінками вчених, цієї площі може бути достатньо для появи 69-98 туранських тигрів протягом найближчих 50 років.

Для відновлення популяції необхідно виконати ряд умов, серед яких зупинка деградації прибережних зон, відновлення кормової бази тигрів і забезпечення безпеки місцевого населення.

Раніше вчені заявили про те, що великим тваринам загрожує вимирання до 2100 року. Вчені внесли в тривожний список чорного носорога, бенгальського тигра і інших представників фауни, яких вже сьогодні практично неможливо зустріти в природі.