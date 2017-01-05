Вчені розробили стійкий до вогню і води папір

Матеріал витримує вплив температур до 200 градусів Цельсія.

Вчені створили особливо міцний папір

Група вчених під керівництвом професора Шанхайського інституту кераміки при Китайській академії наук Чжу Інцзе створила стійкий до води і вогню папір. Як повідомляє "Шанхай жибао", за своїми властивостями матеріал не має аналогів у світі.

Створений неорганічний папір достатньо міцний, еластичний і не схильний до механічних пошкоджень в екстремальних умовах. За словами розробників, він витримує вплив температур до 200 градусів Цельсія. Крім того, папір відштовхує воду навіть у разі пошкодження. На ньому не залишається ніяких слідів при зіткненні з молоком, кавою, соком або чаєм.

Розробники вже відправили запит на отримання патенту на свій винахід у Китаї.

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