Вчені розробили стійкий до вогню і води папір

Матеріал витримує вплив температур до 200 градусів Цельсія.
Створений неорганічний папір достатньо міцний, еластичний і не схильний до механічних пошкоджень в екстремальних умовах. За словами розробників, він витримує вплив температур до 200 градусів Цельсія. Крім того, папір відштовхує воду навіть у разі пошкодження. На ньому не залишається ніяких слідів при зіткненні з молоком, кавою, соком або чаєм.
Розробники вже відправили запит на отримання патенту на свій винахід у Китаї.
Раніше вчені з Бермінгемського університету представили знімок "нано-сніговика" з атомів платини на підкладці з оксиду титану.ТАСС